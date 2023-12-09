Rize’de otomobil şarampole uçtu

Kaza, merkeze bağlı Ambarlık köyü ile Çimenli köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merve D. (26) yönetimindeki Artvin plakalı otomobil, Çimenli köy yolu güzergahında seyir halindeyken, virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yaklaşık 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Merve D. ile araçtaki Emine D. ve Mustafa D. otomobilde sıkıştı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 ağır yaralı ekiplerin ve vatandaşların uğraşları sonucunda sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Merve D. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, baba Mustafa D. ile anne Emine D. ise Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.