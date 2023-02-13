Otomobilin sürücüsü aydınlatma direğine çarptı araç takla attı: 2 yaralı

İHA

Kaza, Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Pazar'dan Rize istikametine gitmekte olan M.F. idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Takla atan araçta bulunan M.F. ve A.F. yaralandı. Kaza yapan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.