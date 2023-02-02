Rize'de park halinde yanan otomobilde sürücü öldü

(DHA) - İlçeye bağlı Fındıklı köyünde Duran Kabaoğlu'na ait park park halindeki otomobilde yangın çıktı.
Kısa sürede alev topuna dönen otomobili görenler durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında otomobilin içinde yanmış halde Duran Kabaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Savcılık incemelesi sonrası Kabaoğlu’nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni, çok yönlü araştırılıyor.
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