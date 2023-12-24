Rize'de şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, evlerde ve araçlarda hasar oluştu

Kaynak: AA
Rize'de şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, evlerde ve araçlarda hasar oluştu
Rize'de şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarının uçmasına, evlerde ve araçlarda hasara neden oldu.

İl merkezinde etkili olan rüzgar nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde bulunan Sarıhan Sitesindeki bir binanın çatısı uçarak Yılmaz Apartmanına çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle apartmanda çok sayıda evin balkon korkulukları zarar gördü ve camları kırıldı. Çatının bazı parçaları 13 katlı binadaki balkonlarda asılı kaldı. Bina önünde bulunan çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

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Polis ekipleri binanın önüne güvenlik şeridi çekti.

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Aynı mahallede bir binanın uçan çatısı ise Çaykur İlkokulunun üzerine düştü. Okul çatısında hasar meydana geldi.

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Rize Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

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Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde de bir evin çatısı uçtu. Bölgede bulunan bazı araçlarda hasar oluştu.

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Yetkililer şiddetli rüzgar ve fırtınanın devam edeceğini belirterek, vatandaşların gerekli önlemleri almalarını istedi.

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