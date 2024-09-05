Rize'de şiddetli yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi

Kaynak: İHA
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası bazı bölgelerde ufak çaplı heyelanlar meydana geldi.

Merkeze bağlı Zincirliköprü Köyü'nde yaşanan heyelanın ardından ekipler çalışmalarını başlattı. Ayrıca, Kırklartepe köyü ve şehir merkezinde derenin taşmasıyla su baskınları yaşandı. Su baskınları nedeniyle iş yerleri ve çay alım yerleri su altında kalırken, çay satmaya gelen vatandaşlar mahsur kaldı.

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Tıkanan menfezlerin açılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütürken, Rize İl Özel İdaresi de yağışın etkili olduğu bölgelerde heyelanlara karşı müdahalede bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yaparken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) vatandaşları sel, heyelan ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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