Rize’de yıldırımın düşme anı böyle görüntülendi

Rize’de şiddetli yağışlar etkili oldu.
Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Art arda çakan şimşekleri görüntülemek isteyen vatandaş yıldırımın düşme anını görüntülendi.
Rize’de kuvvetli yağışlarla beraber bir evin yakınına yıldırımın düşme anı cep telefonuyla kaydedildi.
Rize’de şiddetli yağışlar etkili oldu.
Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Art arda çakan şimşekleri görüntülemek isteyen vatandaş yıldırımın düşme anını görüntülendi.