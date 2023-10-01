Rize’de yıldırımın düşme anı böyle görüntülendi

Rize’de kuvvetli yağışlarla beraber bir evin yakınına yıldırımın düşme anı cep telefonuyla kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Rize’de yıldırımın düşme anı böyle görüntülendi

Rize’de şiddetli yağışlar etkili oldu.

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Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

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Art arda çakan şimşekleri görüntülemek isteyen vatandaş yıldırımın düşme anını görüntülendi.

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