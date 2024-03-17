Rizeli çoban Sena tüm mal varlığını açıkladı

Ökkeş Bölükbaşı
Rizeli çoban Sena tüm mal varlığını açıkladı
Rize’de çobanlık yapan Hamdu Sena isimli bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile siyasilerin ‘mal varlığını açıklama’ furyasına katıldı. Keçileri, buzağısı ve kangal köpeği ile mal varlığının açıklayan Hamdu Sena’nın videosu sosyal medyada viral oldu.

Yerel seçimlerin yaklaşması ile belediyelere aday olan siyasi isimler bir bir mal varlıklarını açıklama yarışına girdi. Mal varlıklarını açıklayarak seçmene güven ve şeffaflık duygusunu vermeye çalışan siyasilerin ev ve arazileri zaman zaman hem kamuoyunun hem de sosyal medyanın ana gündem maddesi olabiliyor.

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Bu akıma uyan ve siyasetin gergin havasını yumuşatan adım ise Rizeli Sena’dan geldi. Sosyal medyada on binlerce takipçisi olan ve videoları yüzbinlerce kullanıcı tarafından beğenilerek izlenen coban_hamdu_sena isimli bir kullanıcı Instagram hesabından mal varlığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı

İşte üreticinizin, çiftçinizin tüm malvarlığı bunlardır:

Köyde 3 katlı ev, yaylada küçük çaplı çadır, 60 tane süt keçisi, 20 tane koyun, 40 tane tavuk, 11 kangal köpek, 80 inek, yemciye bir miktar borç

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