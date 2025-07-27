Rizeli pratik zekasıyla hayran bıraktı! Dron ile çay bahçesine su servisi

Kaynak: İHA
Rizeli pratik zekasıyla hayran bıraktı! Dron ile çay bahçesine su servisi

Pratik zekası ile bilinen Rizeliler bulduğu yöntemle yine bütün dikkati üzerine topladı. Rize'de çay müstahsili eve uzak olan arazisine dron ile su taşıdı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Seslikaya ve Kurtuluş köyünde çay tarımıyla uğraşan İlker Yardımcı, yaz aylarında artan sıcaklıklarla mücadele etmek için dikkat çeken bir yönteme başvurdu.

BAHÇEYE SOĞUK SUYU DRON İLE TAŞIDI

Eve uzak olan çay bahçesine soğuk suyu dron ile ulaştıran Sezer Biberoğlu, arkadaşı İlker Yardımcı'nın hem serinlemesini sağladı hem de çalışmasını kolaylaştırdı.

Sıcak hava nedeniyle tarlada uzun saatler çalışmanın zorlaştığını belirten Yardımcı, sabah erken saatlerde başladıkları çay toplama işinde güneş yükseldikçe yanlarında getirdikleri suların ısındığını söyledi. Dron ile su servisi yapan Sezer Biberoğlu ile birlikte bir dron yardımıyla bahçeye soğuk su taşımayı denediklerini belirten Yardımcı, "Denedik ve başardık. Artık canımız her istediğinde soğuk su veya meşrubat içebiliyoruz. Bu sayede daha verimli çalışabiliyoruz" dedi.

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