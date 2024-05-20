Rize'nin 4 aylık çay ihracatı belli oldu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'nin 4 aylık çay ihracatının yüzde 56'sının Rize'den gerçekleştirildiğini belirtti.

İlden ocak-nisan döneminde 1549 ton çay ihraç edildiğini aktaran Kalyoncu, bu ihracattan 5 milyon 894 bin 237 dolar kazanç sağlandığını ifade etti.

Kalyoncu, Rize'den 2023’ün aynı döneminde 5 milyon 193 bin 669 dolarlık dış satım yapıldığına vurgu yaparak bu çerçevede bu dönem yapılan çay ihracatının 2023’e göre değerde yüzde 13 arttığını söyledi.

Rize’den 18 ülkeye çay ihraç edildiğini ifade eden Kalyoncu, Belçika, ABD ve KKTC en fazla çay dış satımı yapılan 3 ülke olduğunu ve Belçika'ya bu dönem 4 milyon 553 bin 929 dolarlık, ABD'ye 484 bin 179 dolarlık ve KKTC'ye de 209 bin 830 dolarlık çay satıldığını söyledi.

Kalyoncu, ABD ile KKTC'ye geçen yılın aynı döneminden farklı bu dönem çay ihraç edildiğini kentten ayrıca Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Hırvatistan ve Malta'ya da bu dönem çay dış satımı yapıldığını söyledi.