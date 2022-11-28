Rize'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:16 Takip Et

Rize'nin İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı, 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin rakım üzerinde bulunan yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı