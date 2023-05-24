Rizespor Andrea Pirlo ile görüşecek

Yeniden Süper Lige yükselen Çaykur Rizespor’da Bülent Korkmaz’ın yerine düşünülen isim ortaya çıktı.

Rizespor Andrea Pirlo ile görüşecek

Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Altınordu beraberliğiyle 1 yıl aranın ardından Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Çaykur Rizespor’da yolların ayrılması beklenen Bülent Korkmaz’ın yerine Andrea Pirlo’nun düşünüldüğü iddia edildi.

RESMİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRELECEK
Ajansspor’da yer alan habere göre, Karadeniz ekibini, Karagümrük’ten ayrıldığı açıklanan İtalyan teknik adamla, önümüzdeki hafta resmi bir görüşme gerçekleştirecek.

44 PUAN TOPLADI
Andrea Pirlo yönetiminde, Süper Lig'de 33 maça çıkan Fatih Karagümrük, bu maçlarda 11 galibiyet 11 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 44 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor.

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