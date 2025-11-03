Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Rizespor, evinde ligin son sırasında yer alan Karagümrük'ü konuk etti. Rize'deki maça hızlı başlayan ev sahibi oldu. 2'de Augusto'nun ceza sahası sol çaprazındaki ortasında topla buluşan Jurecka, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

21'de bu kez konuk ekip gole yaklaştı. Serginho'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 45+3 dakikada topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in ortasında topla buluşan Jurecka'nın şutu az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı. 82. dakikada sahneye Mocsi çıktı. Rövaşata sonrasında kaleci Abdullah'ın çıkardığı topu boş kaleye gönderen Rizespor'un stoperi takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü filelere gönderdi. Bu sonucun ardından Rizespor 13 puana yükseldi. Ligde zor günler geçiren Karagümrük ise son sırada 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Karagümrük ise İstanbul'da Konyaspor'u ağırlayacak.