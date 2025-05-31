Rizespor, Hatayspor'u alt lige 5 şekerli çayla yolcu etti

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor’u 5-2 mağlup etti.
Rizespor karşılaşmanın ilk yarısını 43. dakikada Akintola’nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Mücadelenin ikini yarısı gol düellosuna sahne oldu. Rizespor 67’de Ali Sowe’un golüyle farkı 2’ye çıkarırken Hatayspor, 68’de Yiğit Ali ile farkı yeniden 1’e indiren golü kaydetti. 72’de Rizespor Emircan Bulut ile skoru 3-1’e taşıdı. Bu golden 2 dakika sonra Kerim alıcı ile golü bulan Hatayspor skoru 3-2’ye getirdi. 90’da Olawoyin, 90+3’te Ali Sowe ile iki gol daha bulan Rizespor, karşılaşmayı 5-2 kazandı.
Bu sonuçla Rizespor 49 puanla sezonu 9. sırada bitirirken küme düşen Hatayspor 26 puanda 18. sırada kaldı.