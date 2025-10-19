Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında nefes kesen mücadeleye sahne olan Karadeniz derbisi Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken Hojer'in 30. dakikada ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon maçın ardından tartışma konusu oldu.

Pozisyonda potansiyel penaltı incelemesi yapıldıktan sonra VAR'dan 'devam' kararının doğru olduğuna yönelik gelen onayla birlikte Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

Maçın ardından Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır MHK'yı hedef alarak imalı bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: "Eyyy MHK... Bizden ne istiyorsunuz... Ne yapmamızı bekliyorsunuz.... Marifet racon kesmekte mi?

Hangi hesaplaşmanın faturasını Çaykur Rizespor camiasına kesmeye kalkıyorsunuz!!! Psikolojik direncimizi mi test ediyorsunuz? Bizler sahada oynamaya çalışırken sizler sabrımızla mı oynuyorsunuz? Rizespor camiasının Umutlarını yıkmayın...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasından itibaren sahada kalmak ve sahada oyunumuzla var olmak için mücadele ediyoruz. Bizler sahada kalma gayreti içerisinde olurken bazı kararların canımızı yakması ve bunun artarak devam etmesi bardağı taşırma noktasına getirmiş, verilen ve verilmeyen tartışmalı kararlar artık içinden çıkılmaz bir boyuta ulaşmıştır.

Sezon başından itibaren VAR'ını yoğunu ortaya koyan oyuncularımızın direnci maalesef dijital müdahalelerin yetersizliği ile kırılmış veya kırılmaya çalışılmaktadır.

Gelinen noktada bugün oynadığımız Trabzonspor maçının 30. dakikasında Hojer'e yapılan tartışmasız penaltı olarak değerlendirilecek pozisyon konusunda herkes ortak karara VAR'mış, ancak maç yöneticilerinin tutumu futbolun olağan akışına aykırı gerçekleşmiştir.

Sahada futbol oynama azminde olan oyuncularımızın mücadelesi oyunun akışına uymayacak şekilde durdurulmuştur. Rakip oyuncuların zamana oynadığı hiçbir pozisyonda karta başvurulmadığı gibi maçın sonuna eklenen süre hepimizi şaşırtmıştır.

Takımımızın saha içi mücadelesini anlamsız düdükler ile düşürülmeye çalışılmış, kolay fauller ile oynamamıza müsaade edilmemiştir.

Futbolun temel değerleri arasında olan eşitlik ilkesinin sahada her takıma aynı uygulanmasını, futbolcular dışındaki bütün paydaşların top çevirmeyi bırakmasını istiyoruz. Futbol sahada oynanan bir oyundur. Sahada kalmalıdır, VAR olan kuralların yerine kimsenin kendi bakış açısını getirme hakkı yoktur.

Türkiye Merkez Hakem Kurulunu (MHK) sporun ruhuna zarar verecek hakem tutumlarını sorgulamaya, güven kaybını derinleşmeden ortadan kaldırmaya davet ediyoruz. Hiç kimse 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum.' demesin. Vicdanı olanlar, görüyor, duyuyor ve biliyor."