Rizespor'un rekoru ABD'de kırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rizespor'un rekoru ABD'de kırıldı

Avrupa'da kariyerlerinin sonlarına yaklaşan önemli yıldızların tercih ettiği MLS'te tarihi bir olay yaşandı.

Messi, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi tecrübeli oyuncuların forma giydiği ABD'de, genç yetenek Cavan Sullivan adını tarihe yazdırdı.

28 Eylül 2009 doğumlu ve Philadelphia forması giyen Sullivan, takımının New England'ı 5-1 yendiği maçta 85. dakikada oyuna girerek MLS tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

Alt ligler dahil 11 maçta forma giyen Sullivan, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

14 yaş, 293 gün ile sahaya çıkan Sullivan, bu rekoru daha önce Çaykur Rizespor'da da forma giyen ve 14 yaş, 306 gün ile sahaya çıkan Freddy Adu'dan devraldı.

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