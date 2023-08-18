Robbie Williams: Eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olması

İngiliz şarkıcı ve şarkı yazarı Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi. Bodrum'da sahne alan Williams, Türk eşi Ayda'ya övgüler yağdırdı.

Robbie Williams: Eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olması

İngiliz şarkıcı ve şarkı yazarı Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi.

Sahnede yaptığı konuşmada sanatçı, "32 yıldır müzik yapıyorum ve bu gece size eğlencenin ne demek olduğunu göstereceğim." ifadesini kullanarak, "Let Me Entertain You" parçası ile konsere başladı.

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Robbie Williams, yaklaşık 1 buçuk saatlik konser boyunca şarkı aralarında izleyicilerle sohbet etti. "Bu benim Türkiye'deki ilk konserim" diyen Williams, henüz 16 yaşındayken 1990'lı yıllarda müziğe başladığı Take That grubu günlerinden videolar izletti ve espriler yaparak seyircileri güldürdü.

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Konserde ayrıca "Strong", "Come Undone", "Don't Look Back in Anger", "Feel", "Kids" ve "Rock DJ"yi seslendiren Williams, hayatının en mutlu döneminde olduğunu açıkladı.

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Williams ,"Gençken iki kuralım vardı. Asla evlenmemek ve çocuk sahibi olmamaktı. Şimdi ise eşim Ayda ve dört çocuğumla hiç olmadığım kadar mutluyum." dedikten sonra "Love My Life" şarkısını seyirciler arasında bulunan bir çifte ve oğullarına ithaf etti.

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"TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM"

İlk aranın ardından konserine "No Regrets", "She's the One" ile devam eden sanatçı, veda şarkısı "Angels"ı Türk köklerinden gurur duyan eşi Ayda ve onun 9 yıl önce 17 Ağustos'ta kaybettiği babasına adayarak, "Farkettim ki, eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum." diye konuştu.

Şarkıyı söylerken eşini telefonla arayan Robbie, şarkıyı canlı olarak dinletti.

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