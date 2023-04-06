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Robert F. Kennedy, Beyaz Saray için Biden'a meydan okuyacak

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr., 2024 Başkanlık seçimlerinde Demokratlardan aday olmak için başvurdu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 06:18
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Robert F. Kennedy, Beyaz Saray için Biden'a meydan okuyacak

Robert F. Kennedy, Beyaz Saray için Biden'a meydan okuyacak
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69 yaşındaki Kennedy, suikasta kurban giden Senatör Robert F. Kennedy'nin oğluydu.

Çevre avukatı olan Kennedy aynı zamanda aşı karşıtı bir kampanyacı.

Instagram, Kennedy’nin hesabını 2021'de "çürütülmüş iddiaları tekrar tekrar paylaştığı" için kaldırdığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, adaylığını henüz resmi olarak açıklamamasına rağmen yeniden seçilmek için aday olacağını belirtti.

ABD merkezli CBS News, Biden’ın yaz başında resmi olarak adaylığını ilan etmesinin beklendiğini bildirdi.

Geçen ay, başka bir Demokrat siyasetçi, Marianne Williamson da başkan adayı olacağını açıkladı.

Kennedy Mart ayında Twitter üzerinden başkan adayı olmayı düşündüğünü duyurmuştu:

"Eğer aday olursam, en büyük önceliğim, ekonomimizi mahveden, orta sınıfı paramparça eden, arazilerimizi ve sularımızı kirleten, çocuklarımızı zehirleyen ve bizi değerlerimiz ve özgürlüklerimden eden devlet ve şirketler arasındaki yoz birleşmeyi sona erdirmek olacak."

Kennedy'nin spazmodik disfoni denen, gırtlağındaki kasları etkileyen bir ses ve konuşma bozukluğu var.

2014 yılında aktris Cheryl Hines ile evlendi ve Los Angeles, California'da yaşıyor. (AA)

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