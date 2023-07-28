Roberto Carlos Arda Güler ile bir araya geldi. Alex o anları alkışa tuttu

Real Madrid'in eski yıldızı Roberto Carlos Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile bir araya geldi.Brezilyalı efsane o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Roberto Carlos Arda Güler ile bir araya geldi. Alex o anları alkışa tuttu

Real Madrid’in efsane sol beki Roberto Carlos Fenerbahçe’den 20+10 milyon Euro'luk rekor bir bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olan Arda Güler ile bir araya geldi.

"DÜYANIN EN İYİ KULÜBÜNE HOŞ GELDİN"
Arda Güler ile görüşmesinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Roberto Carlos gönderinin altında “dünyanın en iyi kulübüne hoş geldin Arda Güler” ifadelerini kullandı.

ALEX ALKIŞ YAĞMURUNA TUTTU
Paylaşılan bu gönderiye bir başka eski Fenerbahçeli futbolcu olan Alex De Souza’dan ise alkış geldi.

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