Robin van Persie Fenerbahçe maçı için kritik tercihi duyurdu!

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Robin van Persie Fenerbahçe maçı için kritik tercihi duyurdu!

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Şampiyonlar Ligi eleme maçında Fenerbahçe karşısında kaleyi Timon Wellenreuther'e emanet edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı için geri sayıma geçilirken Hollanda temsilcisinde sürpriz bir karar verildi.

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie Hollanda basınına verdiği demeçte, Fenerbahçe maçındaki kaleci tercihini duyurdu.

"İLK TERCİHİM WELLENREUTHER"

van Persie, "Öncelikle Justin Bijlow'un varlığından çok memnun olduğumu söyleyeyim. İnanılmaz derecede çok çalışıyor. Ancak anda tek yapılması gereken, önümüzdeki hafta sonu Fenerbahçe maçı ve ondan sonraki hafta için bir tercih yapılması. Haftada üç kez oynayabilecek bir kaleci arıyorum. Her iki kaleciyle de görüştüm ve şimdilik ilk tercihim Wellenreuther." diye konuştu.

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