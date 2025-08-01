Robin van Persie'den Pereira itirafı: 'Gözlerime baktı ve...'

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. Hollanda ekibinin teknik direktörü, Fenerbahçeli eski futbolcu Robin van Persie, sarı-lacivertli ekipteki günleriyle ilgili bir itirafta bulundu.

'ONA PLANIMIZ OLDUĞUNU HATIRLATTIM'

SEG stories adlı programa konuk olan Van Persie şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin o zamanki teknik direktörü, şu anda Wolves'ta. O dönem bir sakatlıktan dönüyordum ve bir plan yapmak istedi. İlk maçta bir saat oynayacaktım, ikinci maçta 75 dakika, üçüncüde ise 90 dakika. Ben de dedim ki: Tamam, böyle yapalım.

İlk maçta gerçekten bir saat oynamam gerekiyordu ama beni 59 dakika 30 saniyede oyundan aldı. İkinci maçta 75 dakika yerine 70 dakikada oyundan çıktım ve üçüncü maça yedek kulübesinde başladım. Bunun üzerine hocaya planımız olduğunu hatırlattım. O da bana şöyle dedi:

'Robin, gözlerine baktım. Gözlerin bana bunun en iyi karar olmadığını söyledi.' Bunu yanlış değerlendirmişti ve o, benim gözlerime bakarak farklı bir sonuca varmıştı."