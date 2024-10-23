Roblox'tan flaş Türkiye kararı! Ağustos ayında erişim engeli getirilmişti

Türkiye'de ağustos ayında alınan karar ile birlikte çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirilmişti. Çok tartışılan kararın ardından şirket Türkiye'de ofis açacağını belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yayımlanana göre Roblox'a erişim yasağı 7 Ağustos 2024’te getirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanlığı kararın sebebi olarak "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" olduğu belirtildi. 2 ay sonra Roblox tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de ofis açma kararı verildi.

"YETKİLİLERLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

HaberTürk’ye yer alan habere göre şirket, Roblox oyununun Türkiye'de erişime açılması için yeniden çaba sarf ediyor. Roblox’un yetkilileri, konu ile ilgili BTK ile görüşmelerine devam ediyor.

Şirket yaptığı açıklamada Roblox'un, öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inandıklarını belirtti. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle iş birliği yapma konusunda kararlı olduklarını belirten şirket, açıklamanın devamında şunları ifade etti:

“Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak iş birliği içindeyiz.”

ROBLOX NEDİR?

Roblox, dünyanın en popüler çevrimiçi çocuk oyunlarından biri olarak biliniyor. Diğer oyunların tersine içerik kullanıcılar tarafından üretiliyor. Oyun dört yaş ve üzeri çocuklar uygun olduğu gösterilirken ancak bazen Roblox’un oyununda zararlı içerik olduğu belirtildi.

Platformda bazı kullanıcıların kurallara aykırı olarak cinsellik taşıyan oturumlar ve avatarlar kullandığı aktarılıyor.