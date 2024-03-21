Robot polisler İspanya'da sokağa indi

Malaga polisinin en yeni üyesi olan robot köpek, ilk devriyesi sırasında ileri, geri ve yanlara doğru yürüyebildiğini, önceden kaydedilmiş sesler çıkarabildiğini, merdiven çıkabildiğini ve kameralarla görüntü kaydedebildiğini gösterdi.

Yapılan açıklamada robot köpeğin, insanların sosyal durumlarını da analiz edebildiği söylendi.

Robot köpek bugünkü devrisinde yanından geçen bir kaykaycıyı dikkatle inceledi ve hırsızlık ya da fiziksel şiddete meyli olup olmadığı konusunda bir analiz raporunu Polis Merkezi'ne gönderdi.

İspanya Hükümeti köpek-robotları diğer şehirlerde ve İspanyol ordusunda yaygınlaştırmayı planlıyor.

Malaga Üniversitesi, Teknoloji ve Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (ITIS) aracılığıyla, Telefónica'nın savunma ve güvenlik birimi işbirliği içinde, Avrupa Yeni Nesil fonları tarafından finanse edilen bir araştırma projesinin meyvesi olan robot köpek hala gelişim aşamasında.

Malaga Üniversitesi araştırmacısı Antonio Morales, meclis üyesi Avelino Barrionuevo ve ITIS direktörü Pedro Merin araştırma projesinin detaylarını kamuoyu ile paylaşarak robotların kolluk kuvvetlerine gözetim görevlerinde destek olacağını belirtti.

Basın mensuplarının bir sorusu üzerine meclis üyesi Barrionuevo, "Robotlar asla insan faktörünün yerini almayacak" dedi.