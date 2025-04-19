Robotlar ve insanlar aynı maratonda ter döktü

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen yarı maraton yarışına bu kez alışılmadık katılımcılar damgasını vurdu. Humanoid robotlar, insan koşucularla aynı parkurda yarışarak teknoloji ile sporun kesiştiği ilginç bir gösteriye imza attı. Yarı maratonun sonunda Tiangong isimli robot, 2 saat 40 dakika 24 saniyelik derecesiyle parkuru tamamlayan ilk robot oldu. En hızlı insan koşucunun 1 saat 11 dakika 7 saniyede finiş çizgisine ulaştığı göz önüne alındığında, aradaki fark dikkat çekiciydi. İkinci robot ise yaklaşık bir saat sonra yarışmayı tamamlayabildi.

ÇİN’DEN TEKNOLOJİ GÖVDE GÖSTERİSİ

Yarışı yalnızca bir sportif etkinlik olarak değil, Çin’in robot teknolojilerindeki ilerlemesini sergilemek için organize eden yetkililer, amaçlarına ulaştıklarını ifade etti. Robotik Gelişim Merkezi’nin teknoloji sorumlusu Tang Jian, Tiangong’un performansıyla övünerek, Batı’daki hiçbir robot firmasının bu düzeye ulaşamadığını söyledi. Tang Jian ayrıca yarış süresince sadece üç kez pil değişimi yapıldığını belirtti.

Yarış, Pekin’in Yizhuang bölgesinde yer alan 21,0975 kilometrelik klasik yarı maraton parkurunda gerçekleşti. Etkinliğe 20 farklı teknoloji firması ve araştırma kurumu katıldı. Yarışa kabul edilen robotların en önemli koşulu, iki ayakla yürüyebiliyor olmalarıydı.

HER BOYDAN, HER ŞEKİLDEN ROBOT

Yarışta yer alan robotlar arasında büyük çeşitlilik hakimdi. Çinli şirketler arasında DroidVP ve Noetix Robotics öne çıkarken, bazı robotlar 1,20 metre boyundayken, bazıları 1,80 metreye kadar ulaşıyordu. Hatta bir firma, geliştirdiği robotun insana oldukça benzediğini, kadın yüz hatlarına sahip olduğunu ve göz kırpıp gülümseyebildiğini belirtti.

Ancak her robot başarılı olamadı. Çin devlet televizyonunun canlı yayınladığı görüntülerde, bazı robotlar daha başlangıç çizgisinde dengesini kaybedip yere yığıldı. Buna rağmen, gösteri doğrudan rekabetten çok teknoloji tanıtımı amacı taşıdığı için başarısızlıklar da bu çerçevede değerlendirildi.

10 BİN İNSAN KOŞUCU VE AYRI PARKURLAR

Yarı maratona 10 binden fazla insan koşucu da katıldı. Organizasyon komitesi, güvenliği sağlamak için robotlar ve insanlar için ayrı parkurlar oluşturdu. Böylece olası çarpışmaların önüne geçildi. Ayrıca robotların geliştiricileri, yarış esnasında robotlar üzerinde teknik müdahalelerde bulunabildi. Bu durum, robotların tam anlamıyla bağımsız olarak koşmadığını gösterse de, teknolojik gelişim açısından önemli bir aşamayı temsil etti.

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ÇİN’İN HEDEFİ: YAPAY ZEKÂDA DÜNYA LİDERLİĞİ

Çin hükümeti, 2025 yılı itibarıyla yapay zekâ ve robotik teknolojilerde küresel lider olmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda ülke genelinde çeşitli teşvikler, Ar-Ge yatırımları ve uluslararası tanıtım stratejileri uygulanıyor. Pekin’deki bu yarı maraton da, Çin’in bu alandaki kararlılığını dünyaya göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Yarışın sonunda kazanan insan oldu, ancak robotların parkuru tamamlayabilmesi dahi, gelecekte bu tür teknolojik varlıkların hayatın birçok alanında daha fazla yer alacağının göstergesi olarak yorumlandı.