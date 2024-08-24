Rockefeller, Uganda'ya yatırım yapacak

Uganda'nın İklim Değişikliği Sağlık Ulusal Uyum Planı (H-NAP) 2025-2030, iklim değişikliğinin Uganda'daki halk sağlığına yönelik oluşturduğu önemli tehdidi ele alıyor. Sağlık Bakanlığı, Rockefeller Vakfı'nın mali desteği ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uganda İklim Değişikliği Departmanı, Su ve Çevre Bakanlığı ve çeşitli paydaşlarla yakın işbirliği içinde, sağlık sektörünün iklimle ilgili etkilere karşı dayanıklılığını artırmak için bu planı geliştirdi. Uganda, su kaynaklı hastalıklar, vektör kaynaklı hastalıklar, yetersiz beslenme ve ruh sağlığı sorunları gibi sağlık sorunlarına katkıda bulunan seller, kuraklıklar ve sıcaklık değişiklikleri gibi ciddi iklim değişikliği etkileri yaşıyor.

H-NAP, WHO'nun iklime dayanıklı sağlık sistemleri inşa etme çerçevesiyle uyumlu stratejik müdahaleleri ana hatlarıyla belirtir. Bu müdahaleler arasında iklim açısından akıllı yönetim yapıları kurmak, sağlık işgücü eğitimini geliştirmek, iklim bilgilerini sağlık programlarına entegre etmek ve kaynak seferberliği için yenilikçi ortaklıkları teşvik etmek yer alır.

Rockefeller Vakfı Afrika Bölge Ofisi Başkan Yardımcısı ve Başkanı William Asiko, yaptığı açıklamada “İklim değişikliği artık milyarlarca Afrikalının sağlığı ve refahı için en büyük tehdit. Uganda'nın Sağlık Ulusal Uyum Planı gibi girişimler, Afrika ülkelerinin ihtiyaç duyduğumuz iklim çözümlerini ölçeklendirerek ve dünyanın geri kalanı için bir işaret fişeği yakarak bu anı nasıl karşıladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.