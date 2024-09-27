Rodri’nin sezonu kapattığı kesinleşti

Manchester City’nin yıldız oyuncusu Rodri’nin durumu kesinlik kazandı. Teknik Direktör Guardiola düzenlediği basın toplantısında yıldız oyuncunun sezonu kapattığını açıkladı.

Rodri’nin bu sabah menüsküs ameliyatı olduğunu belirten Guardiola, “Gelecek sezon burada olacak” dedi.

İspanyol yıldız Rodri, Arsenal ile 2-2 berabere kaldıkları maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Gelen ilk haberlerde yıldız oyuncunun sezonu kapattığı belirtilse de bugüne kadar resmi açıklama gelmemişti.

Rodri, 2019’da Manchester City forması giymeye başladığı zamandan itibaren Guardiola’nın en çok güvenliği oyuncu olarak öne çıkıyordu. İspanyol orta saha, geçen sezon 5 büyük ligde topla en çok buluşan ve en çok isabetli pas atan oyuncu konumundaydı. İngiliz devinin yıldız oyuncunun boşluğunu nasıl dolduracağı henüz bilinmiyor.