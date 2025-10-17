Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan Rojin Kabaiş, cansız bedeninin bulunmasıyla başlayan şüpheli ölüm soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son rapor Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Adli Tıp Kurumu Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedenini "suda boğulma" olarak açıklamış, genç kızın vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA olduğu ortaya çıkmıştı. Soruşturmada son olarak Rojin'in KKTC’de irtibatta olduğu belirlenen bir erkek öğrencinin de ifadesi ve DNA örnekleri alındı.

Bulgular, kamuoyunda faillerin bulunmasına yönelik hassasiyeti artırdı.

VAADETTİĞİ 2 MİLYONLUK ÖDÜLÜ 4 MİLYONA ÇIKARDI

Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, Rojin Kabaiş'in katillerinin bulunması için daha önce vaadettiği 2 milyon TL'lik ödülü, 4 milyon TL'ye yükseltti.

Kaya, bu artışın sebebinin maddi bir amaç değil; adaletin bir an önce tecelli etmesine yönelik olduğunu söyledi.

"Amacımız, soruşturmaya katkıda bulunarak devletimize faydalı olmak ve toplumsal vicdanı rahatlatmaktır." diyen "Kaya Rojin Kabaiş'in katillerini adalete teslim edecek kesin ve doğrulanabilir bilgiye sahip her vatandaşımızı, vicdanının sesini dinlemeye ve güvenlik güçlerimizle gizlilik içinde iletişime geçmeye davet ediyoruz. Adaletin sağlanması için verdiğiniz desteğe şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

MECLİSTE ÖNERGE REDDEDİLDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde DEM Parti'nin Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün aydınlatılması için Meclis'e sunduğu önerge AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyuyla reddedilmesine tepki yağmaya devam ediyor.