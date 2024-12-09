Rojin'in babası isyan etti 'Bedeninde 2 erkeğin DNA'sı bulundu, onları bulun'

Baba Nizamettin Kabaiş, DNA'nın sahibi iki erkeğin bulunmasını isteyerek meselenin ancak bu şekilde çözüleceğini söyledi.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının cansız bedeninde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, 2 erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu açıkladı B.a.a Kabaiş, “47 kişinin DNA örneğini aldılar. Onlarla uyuşmadı. 2 farklı erkeğe ait DNA var. Onları arayıp bulurlarsa, mesele çözülecek. Rojin’in intihar ettiği veya suda boğulduğunu kimse söylemesin. Kesinlikle öyle bir şey yok" dedi.

VAN GÖLÜNE ÇAKIL TAŞI TOPLAMAYA GİTTİ, BİR DAHA DÖNEMEDİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta çıktıktan sonra geri dönmedi. Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sulasında polise haber verdi. Rojin Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30'da Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise gitmekten vazgeçtiği tespit edildi.

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, YYÜ sahilinden kara yoluyla yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı, özellikle yazlıkların bulunduğu kırsalRojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin sonrasında memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ROJİN’İ KATLETTİLER, DARBETTİLER VE ORAYA GÖTÜRÜP BIRAKTILAR"

Kızının intihar etmeyecek kadar mutlu olduğunu anlatan Baba Nizamettin Kabaiş, "Rojin’i kendim üniversiteye götürdüm. İlk senesiydi beraber gittik. Sevinçli keyfi gayet yerindeydi herhangi bir sıkıntısı yoktu ve okuluna sevinerek gitti." dedi.

Rojin’in cansız bedeninin bulunduğu yerle üniversite arasında 24 kilometre uzaklık olduğunu vurgulayan Baba Kabaiiş "Mollakasım ve üniversite arasındaki mesafe 24 kilometredir. Onu darbettiler, katlettiler. En sonunda götürdüler oraya bıraktılar. Rojin’in intihar ettiği veya suda boğulduğunu kimse söylemesin. Kesinlikle öyle değil. Rojin intihar etmemiş. Rojin’i katlettiler, darbettiler ve oraya götürüp bıraktılar" ifadelerini kullandı.

"GÖZÜMLE GÖRDÜM, DARP İZLERİ VARDI"

Rojin’in cesedinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede 2 erkeğe ait DNA örneğinin bulunduğunu öne süren Kabaiş, "47 kişinin DNA örneğini aldılar. 2 farklı erkeğe ait DNA var. Onları arayıp bulurlarsa, mesele çözülür. Bunlar hariç diğer deliller de var. Kendim gözümle gördüm. Ben içeri girmeden kızımın kazağını göbeğin üst kısmına kadar kaldırmışlardı. Karnında hiç su yoktu. Sırt tarafında darp izi vardı. İkisini gözümle gördüm. Biz darp izi olduğunu söylüyorduk onlar ise morluk diyordu. Ben kendi gözümle gördüm, morluk değildi. Her iki şeyi de gördüm, otopsiye daha alınmadan yüzü şişmişti. Her iki göz kapağında ve alnında siyahlık vardı ama yüzü şişmişti. O şişkinlikte bir ilaç kokusu geliyordu. Bir de boğazın altında bilezik gibi pamuk bırakmışlardı. Demek ki oraya da zarar vermişlerdi. Zaten otopsi raporunda yemek borusunu çatlak olarak yazmışlardı. Otopsiye başlanmadan önce bu 3-4 şeyi ben gördüm ama boğazı ben görmedim. Ceset torbasının zincirini de çekmişlerdi. Tamamını açmamışlardı. Ayaklarında da demek ki darp izi varmış, onu da ben görmedim. Sonra bana bir fotoğraf gönderdiler, ben o fotoğrafta gördüm" diye konuştu.