Rojin'in babasıyla fotoğrafını paylaştı! Takipçisinin o yorumu Gülben Ergen'i çileden çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Rojin'in babasıyla fotoğrafını paylaştı! Takipçisinin o yorumu Gülben Ergen'i çileden çıkardı

Van'da kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in davasını yakından takip eden Gülben Ergen, Rojin'in babasını ziyarette bulundu. Kişisel hesabından baba Nizamettin Kabaiş'le fotoğrafını paylaşan Ergen'i bir takipçisinin yorumu kızdırdı.

Cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in davasını ilk günden itibaren yakından takip eden Gülben Ergen, Kabaiş'in Diyarbakır'daki evine giderek Nizamettin Kabaiş’i ziyaret etti.

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O YORUMA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

"Acılı Nizamettin Babanın yüreğindeki tüm soruların cevabını istiyoruz!" notuyla Nizamettin Kabaiş ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Ergen’i, bir takipçisinin yorumu öfkelendirdi.

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SESSİZ KALMADI

Ergen'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa bir kullanıcı "Misafire terlik verilir" yorumunu yaptı. Ergen de tepki çeken bu yorumu yanıtsız bırakmadı. "Misafir değilim ben o evdenim" cevabını verdi. Ergen bu cevabıyla da kullanıcıların kalbini kazandı.

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