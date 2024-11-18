Rojin'in babasıyla fotoğrafını paylaştı! Takipçisinin o yorumu Gülben Ergen'i çileden çıkardı

Cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in davasını ilk günden itibaren yakından takip eden Gülben Ergen, Kabaiş'in Diyarbakır'daki evine giderek Nizamettin Kabaiş’i ziyaret etti.

O YORUMA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

"Acılı Nizamettin Babanın yüreğindeki tüm soruların cevabını istiyoruz!" notuyla Nizamettin Kabaiş ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Ergen’i, bir takipçisinin yorumu öfkelendirdi.

SESSİZ KALMADI

Ergen'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa bir kullanıcı "Misafire terlik verilir" yorumunu yaptı. Ergen de tepki çeken bu yorumu yanıtsız bırakmadı. "Misafir değilim ben o evdenim" cevabını verdi. Ergen bu cevabıyla da kullanıcıların kalbini kazandı.