Rojin'in gölde bulunan cansız bedeninde çarpıcı detay! Soruşturmanın seyrini değiştirebilir

Van’da 18 gündür kayıp olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım köyünde bulundu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu” ifadelerini kullandı.

Aramaların 13'üncü gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü bulunan Kabaiş’in cansız bedeninin ise dün Molla Kasım Mahallesi’ndeki bahçıvan arkadaşını ziyarete giden Mehmet Emin Ankay tarafından bulundu. Saat 14.10 sıralarında bahçıvan arkadaşının bahçeyi sularken kendisinin de Van Gölü sahilinde bir karartı gördüğünü ifade eden Ankay, ne olduğunu merak ederek yaklaşınca ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdiğini belirtti.

KÖY MUHTARINDAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Kabaiş’in cansız bedeni ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak memleketi Diyarbakır’a götülürken, çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Gazete Pencere’den Ayşegül Kum’a konuşan Mollakasım Köyü Muhtarı Sabahattin Karatekin, “Sahilde cesedi görünce hiç dokunmadan hemen yetkilere haber vermiş. Sonra köyden başkaları da cesedi görmüş. Cesette şişme olduğunu fark etmişler ancak kıyafetlerinde herhangi bir yırtık yokmuş. Görgü tanıklarının aktardığına göre, cesedin Van Gölü’ne değil de sahile bırakıldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Karatekin, cesedin Van Gölü'ne bırakılmış olması takdirde dalgaların kıyafetinde yırtılmalara neden olacağını belirtti.