Roketsan mühendisinin babasından çarpıcı iddia! İntihar ettiği açıklanmıştı

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel

evinde ölü bulunmuştu.

Edinilen bilgilere göre, Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilmişti.

Kamuoyu, çalıştığı kurum ve görevi nedeniyle Yücel'in ölümünü şüpheli bulmuş ve cinayet olabileceği iddiaları basında yer almıştı.

Roketsan'ın genç mühendisi evinde ölü bulundu! Olay "şüpheli" olarak kayıtlara geçti

Yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in babası bu iddiaları güçlendirecek ifadeler kullandı.

Katıldığı televizyonda açıklamalarda bulunan baba Yücel, oğlunun öldürüldüğünü belirterek

şu ifadeleri kullandı:

"EVLADIMDAN SIR İSTEMİŞLER..."

Çalıştığı pozisyon itibarıyla. (Yazılım mühendisiydi) Çok önemli bir görevdeydi. Başarılı bir mühendisti. 3 yıldır çalışıyordu. Evladımdan sır istemişler, sır vermemiş ser vermiş.