Roketsan mühendisinin babasından çarpıcı iddia! İntihar ettiği açıklanmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sodyum nitrat ile intihar ettiği iddia edilen Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan, Yusuf Serdar Yücel'in babası emekli polis Ahmet Yücel, oğlunun ölümüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan

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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel

evinde ölü bulunmuştu.

Edinilen bilgilere göre, Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilmişti.

Kamuoyu, çalıştığı kurum ve görevi nedeniyle Yücel'in ölümünü şüpheli bulmuş ve cinayet olabileceği iddiaları basında yer almıştı.

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Yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in babası bu iddiaları güçlendirecek ifadeler kullandı.

Katıldığı televizyonda açıklamalarda bulunan baba Yücel, oğlunun öldürüldüğünü belirterek

şu ifadeleri kullandı:

"EVLADIMDAN SIR İSTEMİŞLER..."

Çalıştığı pozisyon itibarıyla. (Yazılım mühendisiydi) Çok önemli bir görevdeydi. Başarılı bir mühendisti. 3 yıldır çalışıyordu. Evladımdan sır istemişler, sır vermemiş ser vermiş.

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