Roketsan, SAHA EXPO'da ilk kez sergileyeceği yeni ürünlerini tanıttı

Roketsan tarafından 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek SAHA EXPO öncesinde İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda SAHA EXPO'da ilk kez sergilenecek Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS tanıtıldı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, konuşmasında, üzerinde taşıdığı 4 adet Cirit lazer güdümlü füze ile 8 kilometreye kadar etkin koruma sağlayacak Roketsan Pusu'nun yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile antitank savunmasında önemli bir güç çarpanı oluşturacağını söyledi.

Türk Kara Kuvvetlerinin en önemli vurucu gücü obüsler için geliştirdikleri LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatının ise 25 kilometreye ulaşan menzili ve 22 kilogramlık harp başlığıyla görevlere hazırlandığını anlatan İkinci, "Tanksavar sistemlerimizi ise yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyoruz. Lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemimiz L-OMTAS, yarı aktif lazer arayıcı başlığıyla hedeflerini tam isabetle avlamak için geliyor. Üç ayaklı platformlardan atılabilecek L-OMTAS ile tanklar, zırhlı araçlar ve beton koruganlar gibi sert hedeflere karşı yeni bir savunma yeteneğini de ordumuza kazandırıyoruz. Gücünü Türk milletinden alan bir şirket olarak geniş ürün yelpazemizle ülkemizin savunmasına güç katmaya ve geleceğimizi güvenli hale getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

ROKETSAN, SAHA EXPO'YA 30'UN ÜZERİNDE ÜRÜNÜYLE KATILIYOR

İkinci, SAHA EXPO'da Çelik Kubbe'nin vurucu gücü olacak hava savunma füzelerinden dünyaya nam salan SİHA mühimmatına, zırhları delen antitank füzelerinden milli üretim olarak menzil rekorları kıran füze sistemlerine kadar 30'un üzerinde ürünü katılımcılarla buluşturacaklarını dile getirdi.

Roket ve füze sistemlerinde 36 yıldır kazandıkları bilgi ve tecrübeleriyle her geçen gün kabiliyetlerini katlayarak geleceğin teknolojilerine yön verdiklerine işaret eden İkinci, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hava savunmasının temelini oluşturacak Çelik Kubbe Projesi'nde Türkiye'nin roket ve füze üretim merkezi olarak tüm katmanlı hava savunma füzelerimizle yer alıyoruz. Alçaktan yüksek irtifaya kadar sıralanan, farklı menzillerde geliştirilen ve çeşitli platformlara entegre edilen ürünlerimizle Çelik Kubbe Projesi'nin en önemli parçalarından biri olan vurucu gücünü oluşturuyoruz. Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü olacak Siper Ürün-2 Sistemi'nin atışlı testini birkaç gün önce başarıyla gerçekleştirdik.

Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki tek enerji silahı olan Alka'ya FPV dronları imha kabiliyeti de kazandırarak günümüzün en önemli tehditlerinden birini de etkisiz hale getirebilecek güce ulaştırdık. Ayrıca henüz birkaç gün önce Levent yakın hava savunma sistemimizin de ilk atış testini gerçekleştirerek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Çelik Kubbe Projesi'nde yer alan ürünlerimizi yeni özelliklerle geliştirmek ve projeye yeni sistemler dahil etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATIYORUZ"

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit de geliştirdikleri son teknoloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığına ve gücüne güç katarken dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdikleri ihracatla da Türkiye'ye önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi.

Geçen yıllarda da yer aldıkları dünyanın en büyük 100 savunma ve havacılık sanayi şirketi içinde de hızla yükselmeye devam ettiklerine dikkati çeken Yiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Defense News Top 100 listesinin 2024 sıralamasında 2023 yılına göre 9 basamak birden yükselerek 71'inci sırada yer almayı başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'nda ise genel sıralamada 2022 yılına göre 15 basamak birden yükselerek 50'nci sırada yer almayı başardık. Ayrıca yurt dışına satışını gerçekleştirdiğimiz yüksek katma değerli ürünlerimiz ile de İSO 500 listesinde yer alan Türkiye'nin en çok ihracat yapan 39'uncu şirketi olduk. Türkiye'de AR-GE'ye en çok yatırım yapan şirketlerden biri olarak bu başarılarımızı çok daha yükseklere taşımak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."