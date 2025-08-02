Rolexci AKP’li isim Meclis’te seferberlik başlattı! Alıp alıp durdu…

Yüzbinlerce liralık Rolex saati ile gündem olan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis’teki vekil odalarından el yapımı sanat objeleri toplayarak kendi odasında koleksiyon oluşturması dikkat çekti. Adeta Paşa Kılıcı çiçeğini alıp alıp duran Yenişehirlioğlu’na “Tahsin Paşa’ya yakışır” esprisi yapıldı.

MECLİS’TE PAŞA ÇİÇEĞİ SEFERBERLİK

Nefes'te yer alan habere göre; AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, son dönemde ziyaret ettiği grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin odalarındaki el yapımı, sanatsal değeri olan objeleri toplamaya başladı. Bu objeler, zamanla Yenişehirlioğlu’nun makam odasında sergilenen bir koleksiyon haline geldi.

“TAHSİN PAŞA’YA PAŞA KILICI YAKIŞIR”

AKP Grubu'nun bulunduğu Meclis koridorlarında görünen “Paşa Kılıcı” çiçeği de bu merakı ortaya çıkardı. Bir bürokratın, çiçekleri görünce “Tahsin Paşa’ya paşa kılıcı yakışır” şeklinde espri yaptığı belirtildi.

ERDOĞAN’IN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKEN ROLEXCİ

Yüzbinlerce liralık Rolex saati ile bir zamanlar gündeme gelen AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 3 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan karşısında diz çökmüştü. Erdoğan'ın TBMM'deki görüşmesinde ıstakozcu ziyafeti ile tanınan AKP'li Şebnem Bursalı da yer almıştı.