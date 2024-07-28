Rolex'li vekilden skandal hareket. "Sahipsiz köpekler" derken muhalefeti işaret etti

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun yaptığı açıklamalar Meclis'te tartışmaya yol açtı.

Yenişehirlioğlu, sahipsiz sokak köpeklerinin uyutulmasına ilişkin konuşmasında "sahipsiz köpekler" ifadesini kullanarak muhalefeti işaret etti. Bu sözler, muhalefet milletvekillerinin sert tepkisine neden oldu. Muhalefet vekilleri, Yenişehirlioğlu'nun açıklamalarına masalara vurarak tepki gösterdi.

MECLİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ

Tansiyonun yükselmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi. Ancak ara verilmesine rağmen milletvekilleri arasında tartışmalar devam etti ve arbede yaşandı. İktidar ve muhalefet vekilleri arasında çıkan bu gerginlik, Meclis'te gerilimi daha da artırdı.

YASA TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz alan Yenişehirlioğlu'nun açıklamaları, yasa teklifinin içeriğinden çok, kullanılan dilin tartışılmasına yol açtı. Yenişehirlioğlu'nun konuşması sonrası yaşanan gerginlik, Meclis çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Meclis'teki bu olay, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa değişikliği görüşmelerinde yaşanan ilk büyük gerginlik değil. Daha önce de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Ancak bu kez yaşanan olay, milletvekilleri arasında fiziksel bir arbedeye kadar ulaştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Yenişehirlioğlu'nun skandal hareketi sonrası CHP ve DEM Parti'li vekillerin tepkileri sonrası açıklamalarda bulunan Bahadır Yenişehirlioğlu, yanlış anlaşıldığını belirterek muhalefet milletvekillerden özür diledi.

562 BİN LİRALIK ROLEX SAATİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, lüks saatiyle gündeme gelmişti. Daha önce 562 bin TL değerindeki Rolex saatiyle gündeme gelen Yenişehirlioğlu, sonrasında da 57 bin 571 Avro yani yaklaşık 2 milyon lira değerindeki Audemars Piguet Royal Oak saatiyle görüntülenmişti.