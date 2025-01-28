Roma Dönemi'ne ait define arkeoloji dünyasında heyecan yarattı

Lüksemburg'un kuzeyindeki Ardenler bölgesinde yer alan "Am Ring" adlı bir tarlada, arkeologlar tarafından büyük bir keşif gerçekleştirildi. Araştırmacılar, Roma Dönemi'ne ait 141 altın sikkeyi ortaya çıkardı. Sikkelerin bir kısmı, yalnızca iki yıl tahtta kalan Batı Roma İmparatoru Eugenius'un portresini taşıyor. Bu durum, keşfi hem tarihi hem de ekonomik açıdan değerli kılıyor.

Lüksemburg Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü'nden arkeolog Lynn Stoffel, bu altınların MS 4. ve 5. yüzyıllara tarihlendiğini belirtti. Bulunan sikkeler arasında, o dönemde bir yıllık maaşın 20 katı kadar değeri olan paralar yer alıyor. Stoffel, "Bu sikkeler, o dönemde bir servet değerindeydi," dedi. Ayrıca sikkelerin bazılarının sahte olduğu da tespit edildi. Altın kaplama sahte paralar, Roma Dönemi'nde dahi dolandırıcılığın bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor.

EUGENİUS'UN KISA VE ÇALKANTILI DÖNEMİ

Eugenius, Roma tarihinin az bilinen figürlerinden biri. Slovenya kökenli bir retorik hocası olan Eugenius, MS 392 yılında Batı Roma İmparatoru ilan edildi. Ancak, Doğu Roma İmparatoru Theodosius I ile arasındaki anlaşmazlık, MS 394'te bir savaşla sonuçlandı. Eugenius, savaşta yenildi ve hemen ardından idam edildi. Eugenius'un sadece iki yıl süren hükümdarlığı, onun adına basılan sikkeleri nadir ve değerli kılıyor. Bugün Avrupa genelinde Eugenius'un portresini taşıyan 50'den az sikke olduğu biliniyor.

Keşfedilen bu altın define, bugün yaklaşık 300 bin euro değerinde. Tek bir Eugenius sikkesi koleksiyoncular için 25 bin euroya kadar alıcı bulabiliyor. Define, güvenlik gerekçesiyle Lüksemburg'daki özel bir kasada korunuyor. Arkeologlar, bu olağanüstü keşif üzerinde çalışmalarını yıllarca sürdüreceklerini belirtiyor.