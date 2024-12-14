Roma gözünü Ancelotti'ye dikti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Roma gözünü Ancelotti'ye dikti

Roma, yeni sezon için teknik direktör arayışında. Carlo Ancelotti ve Massimiliano Allegri gibi ünlü isimler, Ranieri'nin yerine geçecek adaylar arasında yer alıyor.

Roma, 2024 sezonunun sonuna yaklaşırken yeni bir teknik direktör arayışına girdi. Giallorossi, Ivan Juric’in görevden alınmasının ardından Claudio Ranieri’yi takımın başına getirmişti. Ancak Ranieri’nin sadece sezonun geri kalanında geçici olarak görev yapacağı, kulüp tarafından ilk günden itibaren açıklanmıştı. Şimdi ise Roma, gelecekteki teknik direktörünü belirlemek için kolları sıvadı.

Roma'nın teknik direktör arayışında iddialı isimler öne çıkıyor. Son olarak, kulübün sahipleri Friedkin ailesi ve futbol direktörü Florent Ghisolfi’nin, deneyimli isimler Carlo Ancelotti ve Massimiliano Allegri’yi de adaylar arasında değerlendirdiği belirtildi. Corriere dello Sport’un haberine göre, Ancelotti’nin, Real Madrid’le sezon sonu ayrılmasının ardından Roma için cazip bir seçenek haline geldiği ifade ediliyor. Özellikle, Ancelotti’nin Roma’daki geçmişi ve tecrübesi, kulüp için büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Carlo Ancelotti, Milan’daki başarılı döneminin ardından Real Madrid’de de birçok önemli başarıya imza attı. Roma’da futbolculuk kariyerinde de forma giymiş olan Ancelotti, Stadio Olimpico’daki bağlarıyla da dikkat çekiyor. Ancelotti’nin olası ayrılığı, Roma için önemli bir fırsat yaratabilir.

Bir diğer aday ise Massimiliano Allegri. Son dönemde West Ham ile anılan Allegri, Roma'nın bir diğer potansiyel hocası olarak öne çıkıyor. Juventus’taki başarılı geçmişi ve oyun felsefesiyle tanınan Allegri, Roma’nın hedefleri doğrultusunda önemli bir seçenek olabilir.

Roma, yeni teknik direktörünü belirlerken yalnızca takımın oyun yapısını değil, aynı zamanda transfer stratejisini de etkileyecek bir karar almak istiyor. Ghisolfi, Avrupa Ligi'ndeki Braga maçı öncesinde, "Yeni teknik direktörümüzü belirlemek için çalışmalarımıza başladık" diyerek bu sürecin transfer planlamasıyla paralel gideceğini dile getirmişti.

Roma, yeni sezon için hedeflerini büyütürken, kulüp içinde ve dışındaki tüm gelişmeleri yakından izliyor. Ancelotti ve Allegri gibi isimlerin kulübe katılması, Roma'nın geleceği için büyük bir dönüm noktası olabilir. Bu önemli karar, sadece takımı değil, kulübün genel stratejisini de şekillendirecek gibi görünüyor.

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