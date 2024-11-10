Roma, Ivan Juric ile yollarını ayırdı

İtalya Serie A ekibi Roma, teknik direktör Ivan Juric ile yollarını ayırma kararı aldı. Juric, kulüpteki 12 maçlık sürecinde yalnızca 7 galibiyet alırken, 5 mağlubiyet yaşadı. 2024 Eylül ayında Roma efsanesi Daniele De Rossi’nin yerine göreve başlayan Juric, kulübün bu sezonki ikinci teknik direktörü oldu. Roma, bu gelişmenin ardından, 2024-2025 sezonunun üçüncü teknik direktörünü aramaya başladı.

Roma'nın 12. sırada yer aldığı şu günlerde, kulüp yönetimi Juric’in profesyonelliğine ve kulüpteki zorlu dönemde gösterdiği özveriye teşekkür etti. Friedkin Grubu tarafından yapılan açıklamada, “Ivan Juric’e son haftalardaki çabaları için teşekkür ediyoruz. Zorlu bir ortamda gösterdiği profesyonellik için minnettarız. Kendisine gelecekteki kariyerinde başarılar diliyoruz,” denildi.

Roma, Juric’in ayrılmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışını hızlandırmış durumda. Bu hafta içinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Kulüp, hem ligde hem de Avrupa’daki hedeflerine ulaşmak adına güçlü bir lider arayışında.

Roma taraftarları, kulübün bu değişimin ardından yeni teknik direktörle yeniden yükselişe geçmesini umuyor.