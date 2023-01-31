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Sarı Kırmızılı futbolcuyu tehdit ettiler: Artık dönemem

Roma ile 23 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo arasındaki ipler, genç oyuncunun antrenmanlara çıkmaması ve bazı kişilerin tehditlerine maruz kaldığı iddialarının ardından kopma noktasına geldi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 18:17
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Roma'da büyük kriz

Sarı Kırmızılı futbolcuyu tehdit ettiler: Artık dönemem
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İtalyan spor basınındaki haberlere göre, son dönemde takımdan ayrılmak istediği haberleriyle gündeme gelen Zaniolo, Roma'nın Serie A'da pazar günü Napoli'ye deplasmanda 2-1 mağlup olmasının ardından bazı taraftarların hakaret ve tehditlerinin hedefi oldu.

Ailesiyle beraber, başkent Roma'dan ayrılarak La Spezia kentine giden Zaniolo'nun bugün izinli olmadığı halde Roma'ya dönmediği ve kulübüyle arasındaki krizinin sürdüğü belirtildi.

Basındaki haberlerde, sarı-kırmızılı kulübün, İngiliz ekibi Bournemouth'unkine yakın bir teklif gelirse Zaniolo'yu ara transfer döneminde göndermekten yana olduğu aksi takdirde genç futbolcunun yaza kadar kulüpte kalacağı ancak kadro dışı bırakılacağı ifade edildi.

Zaniolo krizinin perde arkası

Sezonun ilk yarısında forma giydiği 17 maçta sadece 2 gol atabilen Zaniolo, bir süredir performansı sebebiyle spor kamuoyunun eleştiri oklarının hedefinde yer alıyordu. İlk kez 12 Ocak'ta İtalya Kupası'nda Genoa ile Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kalan Zaniolo, teknik direktörü Jose Mourinho'nun sahip çıkmasına karşın Roma'dan ayrılmak isteğini gündeme getirmesi süreci başka noktaya taşımıştı.

Bu sırada Milan'ın ilgilendiği ancak Roma'nın teklifi yeterli bulmamasıyla gerçekleşmeyen transfer sürecinde Zaniolo'nun da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un 30 milyon avroluk teklifini geri çevirmesi, sarı-kırmızılı İtalyan ekibini kızdırmıştı.

Napoli maçı öncesi tavırları sebebiyle kadro dışı bırakılan Zaniolo, söz konusu maçın 2-1 kaybedilmesinin ardından bazı fanatik taraftarların tehdit ve hakaretlerine maruz kalmıştı.

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho da 2-1 yenildikleri Napoli maçı sonrasında, "Aile içinde kendini iyi hissetmediğinde gitmelisin, bir çözüm bulmalısın" diyerek yıldız oyuncuya kapıyı göstermişti.

Roma'nın 2018 yılında Inter'den transfer ettiği ve İtalyan futbolunun önde gelen genç yetenekleri arasında sayılan Zaniolo, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde takımının şampiyonluğa ulaşmasında özellikle final maçında attığı golle başrolü oynamıştı.


 

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