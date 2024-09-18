Roma'da De Rossi dönemi sona erdi

İtalyan ekibi Roma’da Daniele De Rossi dönemi bitti.

Sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada, De Rossi ile yolların ayrıldığını duyururken, De Rossi’ye de çalışmaları için teşekkür edildi.

Ocak 2024’te Roma’nın başına geçen De Rossi, görevde 9 ay kalabilirken, 30 maçta 1.70’lik puan ortalaması yakaladı.

Öte yandan Serie A’da bu sezon 4 müsabakaya çıkan Roma, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.