Roma'da De Rossi dönemi sona erdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Roma'da De Rossi dönemi sona erdi

Serie A ekiplerinden Roma, Teknik Direktör Daniele De Rossi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İtalyan ekibi Roma’da Daniele De Rossi dönemi bitti.

Sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada, De Rossi ile yolların ayrıldığını duyururken, De Rossi’ye de çalışmaları için teşekkür edildi.

Ocak 2024’te Roma’nın başına geçen De Rossi, görevde 9 ay kalabilirken, 30 maçta 1.70’lik puan ortalaması yakaladı.

Öte yandan Serie A’da bu sezon 4 müsabakaya çıkan Roma, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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