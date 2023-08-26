Roma’da Fare Alarmı: Kolezyum'da farelerle mücadele ediliyor

İtalya’nın başkenti Roma’da, tarihi-turistik mekanlarda farelerin görülmesi yetkilileri harekete geçirdi.

KAYNAK: AA
Roma’da Fare Alarmı: Kolezyum'da farelerle mücadele ediliyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kolezyum’un çevresinde farelerin görüntülendiği sosyal medya paylaşımları, kentte fare sorununun boyutunu gözler önüne serdi.

Belediye Müdahale Etti: Tuzaklar Yerleştirildi, Çöpler Toplandı

Roma Belediyesi Çevre Departmanı, farelerin görüldüğü noktalarda kapsamlı bir müdahale başlattı. Bazı yerlere tuzakların yerleştirilmesi ve Kolezyum yakınlarındaki yeşil alanda farelerin gelmesine yol açan çöplerin toplanması faaliyetleri hızlandırıldı. Roma Belediyesi Çevre İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Sabrina Alfonsi, “Farelerin görüldüğüne dair ilk bildirimlerin ardından ilk müdahaleyi hemen yaptık.” dedi.

Otelciler Federasyonu: “Kötü Bir Örnek”

İtalyan Otelciler Federasyonu (Federalberghi) ise, Roma’daki durumun tüm dünya nezdinde kötü bir örnek oluşturduğunu belirtti. Federasyon, başkentin turizm açısından önemli bir merkez olduğunu ve bu tür sorunların imajını zedelediğini ifade etti. İtalyan Rainews24 kanalı da, başkentte 7 milyon civarında fare olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

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