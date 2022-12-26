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  • Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı. 2 ay önce Roma'da evlenmişlerdi

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı. 2 ay önce Roma'da evlenmişlerdi

2 ay önce Roma'da nikah masasına oturan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çifti, dün İstanbul'da düğün yaptı. İpek Filiz Yazıcı'nın gelinliği hayranlarından tam not alırken, çiftin düğünde çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 09:46
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Roma'da nikah masasına oturmuşlardı. Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir çiftinin beklenen düğünü gerçekleşti.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptı. 2 ay önce Roma'da evlenmişlerdi
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Aşk 101 ve Son Nefesime Kadar gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2 ay önce Roma'da nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, dün İstanbul'da yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir düğün yaptı.

GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Güzel oyuncu, düğün öncesi kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla pijama giyerek peş peşe pozlar verdi. Hazırlık aşamasının her anını çektiren oyuncu, düğün öncesi eşiyle pozlar da verdi.

Çiftin düğün öncesi ve esnasında çektirdiği fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Nikahta dantel detaylı bir gelinlik tercih eden Yazıcı, düğünde ise inci ağırlıklı bir model giydi. Güzelliğiyle her fırsatta adından söz ettiren oyuncu, gelinliğiyle de takipçilerinden tam not aldı.

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