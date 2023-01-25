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Şarkıcı Kobra Murat: Cumhurbaşkanımız beni çok seviyor 'Kobram' diyor bana

"Kobra Murat" olarak bilinen şarkıcı Murat Divandiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldikleri 2023 Roman Buluşması ile ilgili de konuştu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 08:39
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Roman şarkıcı Kobra Murat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmalarını anlattı

Şarkıcı Kobra Murat: Cumhurbaşkanımız beni çok seviyor 'Kobram' diyor bana
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"Kobra Murat" olarak bilinen Roman şarkıcı Murat Divandiler, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programında özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Kobra Murat, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldikleri 2023 Roman Buluşması ile ilgili de konuştu.

"KONSERİMİ İPTAL ETTİM'' 

Roman Buluşması'nda protokolde oturan Kobra Murat, programa nasıl davet edildiği ile ilgili "20 Ocak'ta Ankara'da aslında konserim vardı. Devlet büyüklerimiz aradı, dediler ki 'Cumhurbaşkanımız sizi istiyor'. Dedim ki 'Çok gelmek isterdim ama o gün konserim var' dedim. Dediler 'İlla sizi istiyorlar' dedi. Ben de konserimi iptal ettim, seve seve gittim. Onlar da bana o kadar güzel davrandılar ki, Cumhurbaşkanımızla program başlamadan önce 5-6 dakika konuşma imkanı da buldum." dedi.

''BANA KOBRAM DİYOR''

Konuşmasının devamında "Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana" ifadelerini kullanan Kobra Murat, "Çok seviyor beni ben de onu çok seviyorum. Allah'ın nuru bir insan. Emine Hanımı da çok seviyorum. O da Allah razı olsun beni seviyormuş. Hatta benim mahallemde beraber gezip Roman mahallesinin, yardıma ihtiyacı olan insanların her şeyini gidermek istemiş. 'Kobra Murat'la gidelim' demiş. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

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Emine
25.01.2023 09:07
Bu da nereden çıktı?  
 
M.TÜRK
25.01.2023 08:53
SAY SAY BİTMİYOR MEMLEKETTE KUM GİBİ YALAKA VAR POPÇUSU TOPÇUSU OCUSU BUCUSU NE MİLLET OLMUŞUZ BE.  
 
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