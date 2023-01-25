Erdoğan açıkladı. Kamu borçlarının cezaları kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda vatandaşları ilgilendiren bir kararı duyurdu.

Karar için "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kamu borç yapılandırması" diyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan vergi borçlarının tahsilinden vazgeçildiğini açıkladı.

Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçların cezalarını kaldırıyoruz. Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacaktır. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini sağlıyoruz.

2 BİN LİRAYI AŞMAYAN İCRALIK BORÇLAR TASFİYE EDİLECEK

Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir."