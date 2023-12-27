Kobra Murat Türkiye’ye dönerken uçakta fenalaştı. Helallik istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
Kobra Murat Türkiye’ye dönerken uçakta fenalaştı. Helallik istedi
Roman müziğinin ünlü ismi Kobra Murat, Belçika gezisinden dönerken uçakta fenalaştı. Hastaneye kaldırılan sanatçının bağırsağının çatladığı ortaya çıktı.

Ölümcül bir ameliyat geçireceğini söyleyen Kobra Murat, sosyal medyadan sevenlerine seslendi.

“Bağırsağım yırtılmış. Bir ay boyunca ameliyat olacağım. Sizden helallik istiyorum. Ameliyatım çok zor olacak, ölebilirim” dedi.

kobra-murat-turkiyeye-donerken-ucakta-fenalasti-helallik-istedi-yenicag-20.jpg

BAĞIRSAK ÇATLAMASI

Bağırsak çatlaması, bağırsak duvarının delinmesi veya kopması anlamına gelir. Bu durum, bağırsak içindeki maddelerin karın boşluğuna kaçmasına ve peritonit denilen tehlikeli bir enfeksiyona yol açabilir.

Bağırsak çatlamasının nedenleri arasında iltihaplı bağırsak hastalıkları, yabancı cisim yutma, cerrahi hatalar, karın travmaları ve kan dolaşımının bozulması sayılabilir.

Bağırsak çatlamasının belirtileri arasında şiddetli karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma ve karında şişkinlik vardır.”

kobra-murat-turkiyeye-donerken-ucakta-fenalasti-helallik-istedi-yenicag-2.jpg

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat, asıl adıyla Murat Divandiler, roman müziği yapan ve kendine has tarzıyla tanınan bir şarkıcıdır. Balat’ta doğup büyüyen Kobra Murat, aynı zamanda bir terzi ve modacıdır.

Evli ve üç çocuk babası olan sanatçı, Roman Show adlı bir albüm çıkarmıştır. Kobra Murat, lakabını roman düğünlerinde yaptığı kobra taklidiyle almıştır.

kobra-murat-turkiyeye-donerken-ucakta-fenalasti-helallik-istedi-yenicag-3.jpg

kobra-murat-turkiyeye-donerken-ucakta-fenalasti-helallik-istedi-yenicag-4.jpg

kobra-murat-turkiyeye-donerken-ucakta-fenalasti-helallik-istedi-yenicag-5.jpg

kobra-murat-turkiyeye-donerken-ucakta-fenalasti-helallik-istedi-yenicag-6.jpg

kobra-murat-turkiyeye-donerken-ucakta-fenalasti-helallik-istedi-yenicag-7.jpg

kobra-murat-turkiyeye-donerken-ucakta-fenalasti-helallik-istedi-yenicag-8.jpg

kobra-murat-turkiyeye-donerken-ucakta-fenalasti-helallik-istedi-yenicag-20-001.jpg

kobra-murat-turkiyeye-donerken-ucakta-fenalasti-helallik-istedi-yenicag-1.jpg

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Kobra Murat torununun bebek arabasını kuyumcu dükkanına çevirdi. Görenler ''Bizim de dedemiz ol'' dedi
“18 kilo altınım var” demişti! Kobra Murat kaç kurban kestiğini açıkladı
Şarkıcı Kobra Murat: Cumhurbaşkanımız beni çok seviyor 'Kobram' diyor bana
Roman şarkıcı Kobra Murat son paylaşımı ile olay oldu. Torununa ağırlığınca taktığı altınlar şaşkınlık yarattı
Son Haberler
Çamaşır makinesinden çıkan yangın panik yarattı Gündem
Çamaşır makinesinden çıkan yangın panik yarattı
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suudilerle İran’ın çatıştığı Yemen’de bir çocuk yiyecek aradığı çöp konteynerinin altında kalarak öldü Dünya
Suudilerle İran’ın çatıştığı Yemen’de bir çocuk yiyecek aradığı çöp konteynerinin altında kalarak öldü
Otururken yağ yakabilirsiniz. Bu egzersizle kolayca kilo vereceksiniz Sağlık
Otururken yağ yakabilirsiniz. Bu egzersizle kolayca kilo vereceksiniz
Yılmaz Özdil Habur Rezaletinde valinin kim olduğunu açıkladı. İsmi öğrenenler hayal kırıklığına uğradı Gündem
Yılmaz Özdil Habur Rezaletinde valinin kim olduğunu açıkladı. İsmi öğrenenler hayal kırıklığına uğradı
Fatih Terim'den ayağının tozuyla ilk açıklama: Tüm kontrol bende değil Spor
Fatih Terim'den ayağının tozuyla ilk açıklama: Tüm kontrol bende değil
Parfümleri gelişigüzel seçip kullanmanın zararları ortaya çıktı. Cildinize göre parfümü nasıl seçmelisiniz? Sağlık
Parfümleri gelişigüzel seçip kullanmanın zararları ortaya çıktı. Cildinize göre parfümü nasıl seçmelisiniz?