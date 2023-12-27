Kobra Murat Türkiye’ye dönerken uçakta fenalaştı. Helallik istedi

Ölümcül bir ameliyat geçireceğini söyleyen Kobra Murat, sosyal medyadan sevenlerine seslendi.

“Bağırsağım yırtılmış. Bir ay boyunca ameliyat olacağım. Sizden helallik istiyorum. Ameliyatım çok zor olacak, ölebilirim” dedi.

BAĞIRSAK ÇATLAMASI

Bağırsak çatlaması, bağırsak duvarının delinmesi veya kopması anlamına gelir. Bu durum, bağırsak içindeki maddelerin karın boşluğuna kaçmasına ve peritonit denilen tehlikeli bir enfeksiyona yol açabilir.

Bağırsak çatlamasının nedenleri arasında iltihaplı bağırsak hastalıkları, yabancı cisim yutma, cerrahi hatalar, karın travmaları ve kan dolaşımının bozulması sayılabilir.

Bağırsak çatlamasının belirtileri arasında şiddetli karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma ve karında şişkinlik vardır.”

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat, asıl adıyla Murat Divandiler, roman müziği yapan ve kendine has tarzıyla tanınan bir şarkıcıdır. Balat’ta doğup büyüyen Kobra Murat, aynı zamanda bir terzi ve modacıdır.

Evli ve üç çocuk babası olan sanatçı, Roman Show adlı bir albüm çıkarmıştır. Kobra Murat, lakabını roman düğünlerinde yaptığı kobra taklidiyle almıştır.