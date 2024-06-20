Romanya Cumhurbaşkanı’ndan NATO kararı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yerine gelecek isim merakla bekleniyor. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de, NATO Genel Sekreterliği’ne aday olan isimlerden biriydi. Iohannis, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildiğini geçtiğimiz haftanın sonunda NATO müttefiklerini bildirdi" ifadeleri kullanılırken Romanya Yüksek Savunma Konseyi’nin NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi destekleyeceği belirtildi.