Romanya Ordusu'na 4x4 araç tedarikini Otokar sağlayacak

Kaynak: Defense Romania
Romanya Ordusu'na 4x4 araç tedarikini Otokar sağlayacak
Romanya Savunma Bakanlığı'nın 4x4 Zırhlı Araç Tedarik Programı kapsamında yapılan devasa ihale Otokar'da kaldı.

Romanya Savunma Sanayi kaynakları, Romanya Ordusu için açılan 4x4 zırhlı araç ihalesine sadece Türk şirketi Otokar'ın teklif verdiğini doğruladı.

Kaynaklar Oshkosh Corporation, Arquus Defense, Rafael ve Nurol Makina gibi sektörün önde gelen şirketlerinin teklif vermemesinde finansal, özellikle de düşük fiyat marjının etkili olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca ağır sözleşme koşulları ve ticari açıdan gerçekçi olmayan koşulların da ihaleye rağbeti düşürdüğü söyleniyor.

Otokar'ın hangi 4x4 zırhlı araç ile teklife girdiğini hala bilinmiyor. Romanya’nın 4x4 zırhlı araç tedarik programı, Milli Savunma Bakanlığı yapılarını donatmak için gerekli olan temel versiyon ve sekiz türev tip olmak üzere 9 konfigürasyonda 1.059 adet ATBTU tip zırhlı araç tedarikine yönelik geniş zamanlı sözleşmedi.

1.059 ATBTU aracının satın alınmasının Romanya’ya maliyeti tahminen 4,58 1 milyar Avro (KDV hariç) olacak.

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