Romanya'da Avrupa yanlısı koalisyon kuruldu

Romanya’da Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Marcel Ciolacu’nun başbakanlığında yeni bir hükümet kuruluyor. Cumhurbaşkanı Klaus Johannis tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ciolacu, PSD, Ulusal Liberal Parti (PNL), Macar Azınlık Birliği (UDMR) ve etnik azınlık temsilcilerinden oluşan bir koalisyon oluşturdu. Koalisyon, parlamentoda %52’lik bir çoğunluğa sahip ve demokratik değerleri koruma misyonuyla göreve hazırlanıyor.

Hükümetin öncelikli hedefleri arasında, ekonomik reformlar ve 2025 bütçesinin hazırlanması yer alıyor. Yeni Dışişleri Bakanı olarak Romanya’nın Avusturya Büyükelçisi Emil Hurezeanu atanacak. Ciolacu, aşırı sağın yükselişine karşı demokratik değerlerin korunması gerektiğini belirtti ve ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine olan bağlılığını vurguladı.

EKONOMİK REFORMLAR VE SİBER GÜVENLİK

Yeni hükümet, Romanya’nın genişleyen bütçe açığına karşı mali reformlar yapmayı planlıyor. Ayrıca, 24 Kasım’da düzenlenen ve ciddi usulsüzlükler nedeniyle iptal edilen başkanlık seçimlerinin yeniden yapılması planlanıyor. Verilere göre, seçim sürecinde Kremlin destekli siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları etkili oldu.

Romanya’nın güvenliğini tehdit eden bu durum, Avrupa genelinde endişe yarattı. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Romanya örneği üzerinden Rusya’nın seçimlere müdahale yöntemlerini geliştirdiğine dikkat çekti. ABD ise “yabancı müdahale” iddialarını araştırmak için destek sunacağını açıkladı.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ VE DEMOKRATİK MÜCADELE

Romanya Anayasa Mahkemesi, seçimlerdeki usulsüzlüklerin adil rekabeti ve halkın özgür iradesini bozduğuna hükmetti. Bu karar, Mart-Nisan 2025’te yeni seçimlerin yapılmasının önünü açtı. Ciolacu liderliğindeki hükümetin hedeflerinden biri de halkın demokratik kurumlara ve seçim sürecine olan güvenini yeniden tesis etmek.

KREMLİN VE BÖLGESEL ETKİLER

Romanya, komşusu Bulgaristan’da olduğu gibi Kremlin’in dezenformasyon ve siber saldırı stratejilerinin hedefi oldu. Bulgaristan merkezli bir ağın seçimlere müdahale ettiği tespit edilirken, bu durum bölgesel güvenlik önlemlerinin artırılmasını gerektiriyor. Ciolacu, hükümetin AB ve NATO ile iş birliği içinde bu tehditlerle mücadele edeceğini açıkladı.

İTTİFAKTAN BEKLENTİLER

Romanya’da yeni hükümet, demokratik değerlerin korunması, ekonomik reformların hayata geçirilmesi ve siber tehditlere karşı dayanıklılığın artırılması gibi kritik hedeflerle iş başı yapıyor. Pro-Avrupa bir koalisyon olarak hareket eden bu hükümetin başarısı, sadece Romanya için değil, tüm Avrupa için bir sınav niteliğinde olacak.