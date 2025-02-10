Romanya'da halk sokaklara döküldü: Georgescu'nin çağrısı destek gördü

Protestolar, şehrin merkezi noktalarından biri olan Piața Victoriei'nde yoğunlaştı. Burada toplanan kalabalık, "Özgürlük!" ve "İkinci tur!" sloganlarıyla protestolarını sürdürdü. Bu eylem, yerel otoriteler tarafından izin verilmeden yapılan bir gösteri olduğu için dikkatleri üzerine çekti. Protestocular, süpermarketlerden alışveriş yapmamaya ve yerel üreticilerden alışveriş yapmaya çağıran Georgescu'ya destek verdiklerini belirtti.

Piața Victoriei'ndeki gösteri, birkaç yüz kişilik bir grup tarafından başlatıldı ancak sayının artması bekleniyor. Protestoların devamında, başka bir gösteri için Piața Universității’ne de çağrı yapıldı. Ayrıca, bazı yerel halk, gösteri yapanları desteklemek amacıyla süpermarketlerde de eylemler yapmayı planlıyor. Katılımcılar, bu eylemlerin, yerel üreticilerin ekonomisini destekleme amacı güttüğünü savunuyor.

Bükreş'in merkezindeki Piața Victoriei'nde toplanan protestocuların güvenliğini sağlamak için jandarmalar bölgedeki denetimleri sıkı tutuyor. Şu anda, trafik akışında herhangi bir engel bulunmasa da, göstericilerin sayısının artması durumunda trafikte kısıtlamalar yapılması bekleniyor.

GEORGESCU’NİN BOYKOT ÇAĞRISININ ARDINDAKİ İDDİALAR

Călin Georgescu'nin boykot çağrısının temelinde, yerli üreticilerin desteklenmesi ve büyük süpermarketlerin yerel ekonomiye olumsuz etkileri bulunuyor. Georgescu, halkı 10 Şubat’ta büyük mağazalardan alışveriş yapmamaya ve sadece yerel üreticilerden alışveriş yapmaya teşvik etti. Ancak, yapılan bu çağrılar bazı eleştirmenler tarafından, yerel işleme sektörünü olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle sorgulandı.

Bükreş Jandarması, gösterilerin olası çatışmalara yol açmaması için vatandaşları düzenli olarak uyardı. Özellikle, organize olmayan ve yetkili mercilerce onaylanmamış protestoların güvenli bir şekilde yürütülmesi için katılımcıların yetkililerle işbirliği yapması gerektiği belirtildi. Jandarma, olası bir güvenlik sorunu durumunda, protestoculara davranışlarını düzgün tutma ve kolluk kuvvetlerinin yönlendirmelerini takip etme çağrısında bulundu.

HÜKÜMETİN TEPKİSİ VE GELECEK PROTESTOLAR

Bükreş'teki protestolar, sadece yerel halkı değil, ülke genelinde farklı şehirlerden de destek görmeye devam ediyor. Călin Georgescu'nin boykot çağrısının etkisi, yerel yönetimlerin de dikkatini çekmiş durumda. Hükümet yetkilileri, büyük süpermarket zincirlerinin yerel üreticiler üzerindeki etkilerini incelemeye alacaklarını açıkladı. Bununla birlikte, Călin Georgescu'nin siyasi geçmişi de tekrar gündeme gelerek, protestoların siyasi bir amaç gütmediği iddialarına karşı hükümetten açıklama yapıldı.

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JANDARMA'NIN PROTESTOLARA İLİŞKİN UYARILARI

Bükreş Jandarması, protestoların düzenli ve güvenli bir şekilde sürmesi için katılımcılara sürekli olarak uyarılarda bulundu. Jandarma, protestoların yayılmasının ardından daha fazla polis gücü ile güvenliği sağlama ve olası trafik sıkışıklıklarını engellemeye yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Katılımcılara, yasadışı hareketler yapmamaları ve güvenlik güçleriyle uyum içinde hareket etmeleri hatırlatıldı.

Protestoların, Georgescu’nin önderliğindeki boykot çağrısının yanı sıra, yerel üreticilerin ekonomik desteklenmesi gibi uzun vadeli toplumsal hedefler güttüğü düşünülüyor. Ancak, boykotun ekonomik etkileri hakkında yapılan değerlendirmeler de oldukça çelişkili.