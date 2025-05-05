Romanya’da işsizlik geriledi

Romanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, Şubat 2025’teki yüzde 5,6 seviyesinden Mart ayında yüzde 5,5’e indi. Bu değişimle birlikte ülkede işsiz sayısı 3 bin 800 kişi azalarak 453 bin 100’e düştü. Ancak detaylara bakıldığında kadınlar arasında işsizlik oranı artış gösterdi.

Mart ayında erkeklerde işsizlik oranı yüzde 5,7’den yüzde 5,6’ya gerilerken, kadınlarda ise yüzde 5,3’ten yüzde 5,4’e yükseldi. Bu durum, kadın istihdamında yapısal sorunların sürdüğünü ortaya koyuyor. Romanya’da geçen yıl Mart ayında işsizlik oranı yüzde 5,2 olarak kaydedilmişti. Bu da yıllık bazda işsizlikte hafif bir artışa işaret ediyor.

Avrupa Birliği ortalamasıyla karşılaştırıldığında Romanya’nın işsizlik oranı hâlen yüksek seyrederken, özellikle genç işsizlik ve kadın istihdamı gibi alanlarda reform ihtiyacı dikkat çekiyor. Uzmanlar, iş gücü piyasasında dengeli büyümenin sağlanabilmesi için kadınların daha etkin biçimde istihdama katılması gerektiğini belirtiyor.

Romanya Ekonomi Bakanlığı, yılın ikinci yarısında iş gücü piyasasına yönelik destekleyici yeni önlemler açıklamayı planlıyor.