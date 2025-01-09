Romanya'da ÜFE yıllık bazda %0,37 düştü

Romanya'da üretici fiyatları Kasım 2024'te yıllık bazda %0,37 oranında azaldı. Bu düşüş, önceki dönemde gözlemlenen %3,10’luk azalmaya kıyasla belirgin şekilde daha düşük bir oranda gerçekleşti. Üretici fiyatlarındaki bu azalma, üç aylık dönemdeki en küçük düşüş olarak kaydedildi.

İmalat sektöründeki fiyat artışı (%1,78) ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve çevre düzenlemesi hizmetlerindeki fiyat artışları (%12,88) olumsuz gelişmeleri dengeledi. Ancak, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki fiyatlardaki düşüş (%-6,20) ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sağlama sektöründeki fiyatların azalması (%-5,26) üretici fiyatlarındaki genel düşüşü etkiledi.

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Aylık bazda, üretici fiyatları Kasım ayında %3,26 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, Romanya ekonomisinde üretim maliyetlerinin dalgalanmasına ve sektörler arasında fiyat farklılıklarının belirginleşmesine işaret ediyor. Üretici fiyatları endeksi, ülkedeki sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların üretim maliyetlerini etkileyen önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Romanya ekonomisindeki üretici fiyatlarındaki değişim, hem iç piyasada hem de dış ticaretteki gelişmelere göre şekilleniyor. Üretici fiyatlarındaki bu değişim, ülkedeki üretim süreçlerinin maliyet yapıları ve fiyat endeksleri açısından önemli bir gösterge.