Romanyalılar ABD’lilerin ve Katarlıların cüzdanını çaldı. Burası İstanbul

Düzenleme: Kaynak: DHA
Romanyalılar ABD’lilerin ve Katarlıların cüzdanını çaldı. Burası İstanbul

İstanbul’da Sultanahmet Camii’ni ziyaret eden ABD’li ve Katarlı 2 turistin cüzdanı çalındı. Cüzdanlar çalan 2 hırsızın Romanyalı turist olduğu öğrenildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanahmet Camii’ni ziyaret eden ABD’li ve Katarlı 2 turist cüzdanlarının çalındığını anlayarak polise gitti. Polis ekipleri cami içindeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek 2 kişinin cüzdanları çaldığını tespit etti. Polis ekiplerinin yakaladığı 2 şüphelinin Romanyalı turist olduğu ortaya çıktı.

Üst aramasında 3 telefon, 17 bin 995 Türk lirası, 314 dolarla, 320 euro ele geçirildi

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Diğer yandan hırsızlık anları caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Simona Stoica isimli kadının gözüne kestirdiği iki turist kadını uzun süre takip ettiği görülüyor. Şüpheliler turistlerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak çantalarından cüzdanlarını alıyor.

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